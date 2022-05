Unfallgefahr im Ostparkstadion: Das monierte Rudi Sturm (FWG) in einem Dringlichkeitsantrag im Sportausschuss. Der Grund: Die Abdeckung der Wasserrinnen am Rande der Laufbahn sind kaputt. „Viele der Platten sind gebrochen oder sie fehlen ganz“, sagte das FWG-Ratsmitglied. Die dadurch entstandenen Löcher seien für die Sportler in dem gut genutzten Stadion ein Risiko. Sturm regte die schnelle Erneuerung beziehungsweise Reparatur der Wasserrinnen an. Das Problem sei der Verwaltung nicht neu, sagte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Es sei mit ein Grund dafür, dass die Stadt eine Grunderneuerung des Stadioninnenbereichs plane. Für diese Wasserrinnen gebe es allerdings keine Ersatzteile mehr. Die Verwaltung versuche derzeit, von Baustellen andernorts gebrauchte Abdeckungen zu besorgen. Dafür stehe man mit einer Firma in Kontakt. Neue Abdeckungen in anderer Form seien schwierig zu befestigen, sagte der OB. Außerdem stünden die Kosten wohl in keinem Verhältnis zur Nutzungsdauer.