Preissteigerungen von rund 14 Prozent aufgrund der aktuellen politischen Lage und bauliche Veränderungen sind laut Stadt der Grund dafür, dass man inzwischen bei dem geplanten Neubau zweier Kindertagesstätten am Ostparkstadion mit Kosten von rund 16,5 Millionen Euro rechnet. Gegenüber einer ersten Kostenschätzung ist das ein Plus von mehr als drei Millionen Euro. Das geht aus Unterlagen hervor, mit denen sich der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 14. März, ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes im Neumayerring beschäftigt. Die Verwaltung verweist außerdem auf eine unsichere Marktlage und betont: „Es besteht die Möglichkeit einer weiteren Kostensteigerung.“ Nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie wird in den beiden jeweils sechsgruppigen Kitas die Lüftungsanlage erweitert, auch die Lüftung in der Küche soll aufgerüstet werden. Die Anlagen werden auf dem Dach platziert. Dazu muss laut Verwaltung allerdings die Dachform verändert werden, um die festgelegte Gebäudehöhe nicht zu überschreiten. Die beiden Kitas, die Platz für bis zu 250 Kinder bieten, sollen 2026 in Betrieb gehen.