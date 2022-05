Mit Hans Reiter hat die Gemeinschaft der Siedler und Eigenheimer Ostpark einen neuen Vorsitzenden. Die Mitgliederversammlung wählte den bisherigen Stellvertreter am Samstag einstimmig zum Nachfolger von Hans-Jürgen Wallat, der nach 13-jähriger Amtszeit nicht mehr kandidiert hatte.

Der scheidende Chef der Siedler, der inzwischen in Römerberg wohnt, sprach in seinem Rückblick von „enormen Leistungen des Vereins“, die durch gute Teamarbeit ermöglicht worden seien. Zwar mussten in den zurückliegenden beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie die geplanten Veranstaltungen abgesagt werden. Allerdings habe sich in dieser Zeit in baulicher Hinsicht eine ganze Menge getan. Hans-Jürgen Wallat bezifferte in seinem detaillierten Bericht die Investitionen für 2020 mit mehr als 24.000 Euro und für 2021 mit knapp 32.000 Euro. Dabei habe es sich in erster Linie um die Montage einer Markise an der Siedlerklause, die Sanierung der Toilettenanlage und die Renovierung der Klappläden des Kindergartens gehandelt.

Die aus Darlehensaufnahmen resultierenden Verbindlichkeiten des Vereins gab der Vorsitzende mit rund 145.000 Euro an. Die wirtschaftliche Situation sei aufgrund der regelmäßigen Miet- und Pachteinnahmen und die vereinseigenen Immobilien (Gaststätte, Kindergarten und Wohngebäude) mehr als gesichert, so Wallat. Den Pachtvertrag mit der Stadt habe man bis 2027 verlängert. Die Zusammenarbeit mit dem Gastwirt Dieter Woitke sei hervorragend, das Lokal werde trotz der Pandemiebeschränkungen gut besucht.

Wieder Kerwe geplant

Wallat gab sich zuversichtlich, dass die Siedlerkerwe Anfang August stattfinden könne. Sie werde von einer Promotion-Firma aus Neuhofen organisiert. Geplant seien Biergarten, Stehtische mit Sonnenschirmen, ein kleines Karussell, ein Eis- und Crêpe-Stand, eine Schießbude und ein Süßwarenstand. Auch ein Kerweumzug solle in der Siedlung wieder stattfinden. „Mitgliederentwicklung und Gesamtresonanz zeigen, dass wir weiter auf einem guten Weg sind“, resümierte der bisherige Vorsitzende und warb um Unterstützung.

Wie es finanziell weitergeht, erläuterte der neue Vorsitzende Hans Reiter anhand des Wirtschaftsplans, der für 2022 in Einnahmen und Ausgaben 43.440 Euro ausweist. Die dicksten Brocken auf der Habenseite sind die Mieten für die Klause (21.600 Euro) und den Kindergarten (16.740 Euro) sowie die Mitgliedsbeiträge (3100 Euro). Bei den Ausgaben schlagen die Renovierung der Theke (14.300 Euro) und die Tilgung der Darlehen (10.400 Euro) am stärksten zu Buche. Als wichtige Aufgabe des Vorstands nannte Reiter, jüngere Familien aus der Ostparksiedlung für den Verein zu gewinnen. Die allermeisten der aktuell knapp 200 Mitglieder – 32 waren zur Versammlung erschienen – sind bereits im Seniorenalter.

Einziger Diskussionspunkt bei der zügig abgewickelten Tagesordnung war die Streckenführung der Stadtbuslinie 464 vom Hauptbahnhof nach Mörsch. Dass die Ostparksiedlung nicht mehr angefahren wird und die älteren Menschen lange Wege bis zu den Haltestellen in der Mörscher Straße oder zur Straße Am Kanal (Linie 84) in Kauf nehmen müssen, stieß auf großes Unverständnis.

Holger Neuderth erklärte, dass er wegen der Problematik mit Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) in ständigem Kontakt stehe. Der Verein mache sich für eine Rückkehr zur früheren Linienführung durch den Nachtweideweg stark. Ein Mitglied merkte kritisch an, dass er schon wiederholt an Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) geschrieben, aber keine Antwort erhalten habe.