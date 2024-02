Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinschaft der Siedler und Eigenheimer Ostpark blickt zuversichtlich in die Zukunft. Höhepunkt im laufenden Jahr wird die Kerwe mit Festumzug im September sein. In der Vereinsgaststätte stehen weitere Modernisierungsarbeiten an.

Seit zehn Jahren führt Wirt Dieter Woitke das Lokal der Ostparksiedler im Nachtweideweg. „Es wird gut besucht“, sagte der Vereinsvorsitzende Heinz Reiter am Samstag bei der Mitgliederversammlung.