Die Einschränkungen für die Nutzer des Hallenbads sollen so lange bestehen, bis sich die Vorgaben des Landes änderten. Das antwortete Bürgermeister Martin Hebich (CDU) auf eine Anfrage der fraktionslosen Beate Weber im Stadtrat. Als nachvollziehbar und richtig bezeichnete Weber, dass die Zeiten des Schulschwimmsports ausgeweitet worden seien. Umliegende Bäder zeigten sich ihrer Meinung nach aber deutlich flexibler bezüglich der Angebote an die Nutzer beziehungsweise an spezielle Nutzergruppen. Nach wie vor sei die Anzahl der Schwimmer im Hallenbad begrenzt, sagte Hebich. Es gelte die 3-G-Regel – nur Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen das Bad nutzen. Ein Lichtbildausweis ist beim Eintritt ist vorzulegen. Auch in Frankenthal sei es möglich, ohne Online-Anmeldung das Ostparkbad und die dortige Sauna zu nutzen, erwiderte Hebich auf einen entsprechenden Vorhalt von Weber, dass dies in Bad Dürkheim und Grünstadt bereits möglich sei.