Mehrere Krankheitsfälle sind der Grund, aus dem die Öffnungszeiten des Ostparkbads und der Sauna am kommenden Wochenende kürzer ausfallen. Das haben die Stadtwerke Frankenthal als Betreiber der Einrichtung mitgeteilt. Am Samstag, 1. April, öffnen Bad und Sauna von 14 bis 22 Uhr. Am Sonntag, 2. April, ist Schwitzen und Schwimmen von 12 bis 20 Uhr möglich. Von Montag, 3. April, bis Donnerstag, 6. April, gelten den Werken zufolge die regulären Öffnungszeiten. Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag seien Bad und Sauna geschlossen. Informationen im Internet unter www.ostparkbad.de.