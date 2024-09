Das Ostparkbad ist am Samstag und Sonntag, 21. und 22. September, für den öffentlichen Bade- und Saunabetrieb geschlossen. Der Grund: Es findet das nationale Schwimmfest des Schwimmvereins statt. Athleten aller Altersklassen aus der gesamten Region treten in den Disziplinen Freistil, Brust, Rücken, Schmetterling und Lagen an. Zuschauer sind bei der Veranstaltung willkommen.