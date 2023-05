Um den Ostpark geht es am Dienstag, 16. Mai, 17 Uhr, in einer öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt im Saal des Verwaltungsgebäudes im Neumayerring 72. Die Stadt plant, die Grünanlage aufzuwerten, die Nutzungsmöglichkeiten der Bürger zur Naherholung und Naturerfahrung zu verbessern sowie den Baumbestand den klimatischen Veränderungen anzupassen. Laut Tischvorlage soll der Ausschuss am Dienstag die Verwaltung mit der Entwicklung eines Umgestaltungskonzepts und der Beantragung von Fördermitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klima und Innovation beauftragen. Auf der Tagesordnung stehen außerdem eine Änderung der Satzung der Stadt mit Blick auf die Förderung der Kindertagespflege und die entsprechenden Beiträge, die geplante Anhebung des städtischen Zuschusses für den Pflegekinderdienst des Zentrums für Arbeit und Bildung (ZAB) und der Kinder- und Jugendhilfe Oberotterbach sowie Spendenannahmen und das sogenannte Erfrischungsgeld für die Helfer der Oberbürgermeisterwahl am 25. Juni.