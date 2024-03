Den Ostpark als grünen Treffpunkt attraktiv zu machen: Das ist Ziel der Stadtverwaltung. Finanziert werden soll das Vorhaben aus Landesmitteln eines neuen Kommunalen Investitionsprogramms Klima und Innovation (Kipki). Wichtig sind den Geldgebern neben einer Förderung des Artenreichtums unter anderem generationenübergreifende Bewegungsplätze. Ideen dafür wurden bereits Ende 2023 bei einem Bürgerspaziergang gesammelt. Weiterentwickelt wird das Konzept eines Infopfads zu Natur- und Artenschutz in Verbindung mit Bewegungsstationen nun gemeinsam mit der direkt an den Park angrenzenden Integrierten Gesamtschule (IGS) Robert Schuman. Das geht aus Unterlagen hervor, die die Stadtverwaltung am Dienstag, 19. März, 17 Uhr, im Planungs- und Umweltausschuss im Congress-Forum vorstellt. In der gemeinsamen Sitzung mit dem Ortsbeirat Eppstein wird außerdem über Erweiterungspläne im Industriegebiet Am Römig beraten. Der Projektentwickler VGP mit Sitz in Düsseldorf vermietet dort bereits Gewerbegebäude an den Ludwigshafener Chemiekonzern BASF und den US-Versandhändler Amazon. Beabsichtigt sei, östlich der bestehenden Bebauung weitere modulartige Hallen zu errichten, die laut Sitzungsvorlage langfristig an mehrere regional und überregional agierende Unternehmen vermietet werden sollen.