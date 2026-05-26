Eine Zeugin hat am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr der örtlichen Polizeiinspektion einen Mann gemeldet, der im Ostpark auf einer Parkbank sitzt und dabei an seinem Glied manipuliert. Vor Ort traf eine Streife den Exhibitionisten an und kontrollierte ihn. Laut Bericht handelt es sich um einen 34-jährigen Frankenthaler. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Laut der Zeugin waren zu der Zeit keine weiteren Personen im Park unterwegs.