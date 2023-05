Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In zwei protestantischen Gotteshäusern können Gottesdienste in Präsenz unter Einhaltung strenger Corona-Regeln gefeiert werden. Pfarrer Martin Henninger lädt am Karfreitag, 10 Uhr, zum Gottesdienst mit Abendmahl in die Friedenskirche ein. Zeitgleich findet in der Lutherkirche ein von Prädikantin Christiane Rößler gestalteter Gottesdienst statt. Die Katholiken verzichten auf Präsenzgottesdienste komplett.

Am Ostersonntag, 6 Uhr, wird in der Lutherkirche die Osternacht gefeiert. Um 10 Uhr ist ein Gottesdienst mit Taufe und Abendmahl angesetzt. Statt einer Predigt gibt es ein