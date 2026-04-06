Am Ostersamstag haben Polizisten Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer in der Frankenthaler Fußgängerzone kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, wurden mehrere Verstöße gegen das Verkehrsverbot geahndet. So habe ein E-Scooter-Fahrer sein Mobiltelefon während der Fahrt genutzt und muss mit einem Verwarngeld rechnen. Bei zwei anderen E-Scooter-Fahrern wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. In Frankenthal wurde das Verhalten von Rad- und E-Scooter-Fahrern in der Innenstadt immer wieder kritisiert und diskutiert. Zwischen 7 und 20 Uhr ist das Fahrradfahren in der Fußgängerzone untersagt.

Weil sich die Beschwerden über rücksichtslose Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern in der Innenstadt häuften, hatte die Stadt Frankenthal im Herbst den Entschluss gefasst, beim Land Rheinland-Pfalz zu beantragen, dass diese Aufgabe der Verkehrsüberwachung zum nächstmöglichen Zeitpunkt von der Polizei auf die Stadt übertragen wird. Außerdem hatte die Stadt Ende des vergangenen Jahres einen Workshop organisiert, um Ideen zu entwickeln, wie brenzlige Situationen zwischen Fußgängern und Radfahrern entschärft werden können.