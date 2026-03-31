„Ei Ei Osterei“, so heißt die Osteraktion des Frankenthaler Einzelhandels pünktlich zum „First Saturday“ und dem Frühjahrsmarkt am Karsamstag, 4. April. In den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte sind ab Mittwoch, 1. April, Ostereier-Aufkleber versteckt, die es zu zählen gilt. Die ermittelte Anzahl kann auf einer Karte eingetragen und bis Samstag, 4. April, 18 Uhr, im Kaufhaus Birkenmeier in Frankenthal abgegeben werden.

Unter allen Teilnehmern werden Gutscheine verlost. Die Auslosung findet am Dienstag, 7. April, 12.30 Uhr, im Kaufhaus Birkenmeier statt und wird online auf Instagram übertragen. Die teilnehmenden Geschäfte sind im Internet unter www.frankenthal.de/innenstadt zu finden oder auf den Postkarten, die in den Geschäften verteilt werden.