Am Ostersonntag, 5. April, öffnet der Kultur- und Heimatverein in der ehemaligen Verbandsgemeinde Heßheim von 11 bis 15 Uhr die Türen des Heimatmuseums Altes Rathaus in Heuchelheim. Während sich nach Vorstandsangaben die Erwachsenen in der Dauerausstellung über das ländliche Leben anno dazumal informieren können, wird für Kinder ein Ostereiersuchen im historischen Schulsaal angeboten. Es gibt Waffeln, Kaltgetränke sowie Kaffee und Kuchen. Interessierte können sich laut dem Vorsitzenden Markus Wilhelm über die Arbeit des Kultur- und Heimatvereins informieren, der Trägerverein des Heimatmuseums ist. Der Eintritt ist frei.