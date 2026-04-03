„Treffen statt suchen“: So wirbt die Schützengesellschaft (SG) Frankenthal für ihr Ostereierschießen. An diesem Wochenende können sich Besucher auf der Schießanlage in der Mahlastraße 91 in Frankenthal Ostereier verdienen – wenn sie treffen. Am Karsamstag ist von 17 bis 21 Uhr geöffnet, am Ostersonntag und Ostermontag von 10 bis 18 Uhr. Geschossen werden kann unter anderem mit einer Mini-Armbrust und einem Luftgewehr (ab zehn Jahren) sowie mit Klein- und Großkaliber (ab 18 Jahren).