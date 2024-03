Osternester und frühlingshafte Dekorationen werden in den kommenden Tagen in der Stadtbücherei Frankenthal gebastelt. Aus einfachen runden Käseschachteln sollen in einem Workshop am Freitag, 15. März, 16.30 bis 17.30 Uhr, bunte Osterkörbchen entstehen. Dabei können die Kinder laut Ankündigung ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen. Unterstützt werden die Teilnehmer ab sechs Jahren von den Hobbybastlerinnen Ingrid Leidenheimer und Maria Menning. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings muss man sich vorab anmelden unter Telefon 06233 89-630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, und Samstag, 10 bis 15 Uhr.

Ohne Anmeldung und ebenfalls kostenlos können sich Familien mit Kindern ab vier Jahren beim offenen Osterbasteln kreativ austoben. Eine Woche lang – von Dienstag, 26. März, bis Samstag, 30. März, liegen Bastelmaterialien zu den Öffnungszeiten der Bücherei aus. Hauptsächlich aus Papier sollen so kleine Dekorationen entstehen. Diese können entweder mit nach Hause genommen oder ins Schaufenster der Kinderbücherei gehängt werden. Alle Informationen rund um die Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei Frankenthal stehen auch auf der Homepage unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.