Sabine Clemens geht für die CDU ins Rennen um den Posten des Eppsteiner Ortsvorstehers. Die Mitglieder des Ortsverbands Eppstein haben die 47 Jahre alte Bauleiterin nach eigenen Angaben am vergangenen Freitag einstimmig als Herausfordererin von Amtsinhaber Uwe Klodt nominiert. Clemens führt die Eppsteiner CDU seit Herbst 2022 als Nachfolgerin von Hans Dropmann. „Die Zukunft für und mit den Eppsteinerinnen und Eppsteinern zu gestalten, ist eine spannende Aufgabe“, betont die Kandidatin in ihrer Pressemitteilung. Bei der Versammlung sei zudem die Liste für die Wahl des Ortsbeirats aufgestellt worden. Neben Clemens als Spitzenkandidatin stehen am 9. Juni Paul Rößler, Jesko Piana, Kathrin Hinkel, Michael Brauch-Stauffer, Peter Clemens, Oliver Konrad, Winfried Rogel und Kristin Rößler auf dem Stimmzettel.