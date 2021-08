Die Ortsgemeinde Dirmstein will mehr Einfluss auf private Bautätigkeiten nehmen können. Für einige Teile des alten Dorfgebiets gibt es keinen Bebauungsplan, sodass Bauherren ihre Vorhaben lediglich an die Gegebenheiten im Umfeld anpassen müssen. Die Bauabteilung der Verbandsgemeinde soll nun eine Übersicht über die Bebauungspläne im Ort zusammenstellen. Bis zur nächsten Sitzung des Bauausschusses im September wollen die Ratsmitglieder die alten Pläne überprüfen und entscheiden, wo eine Fortschreibung, eine Neuerstellung oder Beschränkung sinnvoll ist. Diesem Antrag der SPD-Fraktion folgte der Rat. Aus finanziellen Gründen will man sich vorrangig auf die Gebiete beschränken, in denen in Zukunft bauliche Veränderungen zu erwarten sind.