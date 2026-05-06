Vom 7. bis 9. August verwandelt sich das Gelände rund um das Bürgerhaus in eine Open-Air-Bühne. Höhepunkt soll eine große Live-Show mit der „Baumwaldi Show“ werden.

Hinter dem Projekt stehen Matthias M. Schmidt, Holger Schmitt, Stefan Hartmann, Matthias Ober und Joachim Vogt – ein Freundeskreis, der sich bereits zu Schulzeiten am Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal zusammenfand und vor rund 40 Jahren Fernsehgeschichte im Kleinen schrieb. Ihre „Miroslav Baumwaldi Show“, einst im Umfeld des Ludwigshafener Kabelpilotprojekts entstanden, aus dem sich später der private Rundfunk entwickelte, war eine ebenso freche wie liebevolle Persiflage auf die Fernsehunterhaltung der 1980er Jahre. „Es war quasi die erste Samstagabendshow“, erzählt Matthias Schmidt, der mittlerweile in Köln lebt. Mit dieser ersten Show gewannen die fünf AEG-Absolventen im Jahr 1986 bereits den Landesvideopreis. Die Sendung sei ihrer Zeit damals in vielerlei Hinsicht voraus gewesen, meint Matthias Schmidt.

Neuauflage einer Kultshow

Heute sind die einstigen Jungfilmer im besten Alter angekommen – Jurist, Zahnarzt, Unternehmer, Ingenieur und Medienprofi. Doch ihre gemeinsame Leidenschaft für kreativen Unsinn, kluge Parodien und pointierte Unterhaltung ist geblieben. Als sie sich fast 40 Jahre später beim Klassentreffen wiedertrafen, kam die Idee nach einer Wiederaufnahme ihres damaligen Projekts. Ende des vergangenen Jahres starteten sie deshalb eine Neuauflage ihrer Kultshow, die im Offenen Kanal Ludwigshafen gezeigt wurde. Damit haben sich die fünf Männer selbst ein Denkmal gesetzt. Denn die Fortsetzung der „Miroslav Baumwaldi Show“ stellte offiziell den Weltrekord für die längste Pause zwischen zwei TV-Ausstrahlungen derselben Sendung mit den gleichen Protagonisten auf.

Der Samstagabend des Open-Air-Kinos gehört laut Ortsbürgermeister Holger Korn ganz den fünf Männern, die alle aus der Verbandsgemeinde Heßheim stammen: Um 20 Uhr präsentieren die „Heßheim All Stars“ die große „Miroslav-Baumwaldi-Show“ als Live-Erlebnis. Das Publikum darf sich auf ein rasantes Wechselspiel aus alten und neuen Szenen freuen – mit ikonischen Parodien, neu produzierten Einspielern und einer ordentlichen Portion 80er-Jahre-Nostalgie. Ob schräger Pop, filmische Anspielungen oder augenzwinkernde Werbeclips: Die Show lebt vom kreativen Spiel mit Medien und Erinnerungen. Im Anschluss an die Live-Show folgt um 21 Uhr die „Baumwaldi Weltrekordshow“, die den besonderen Erfolg auf der großen Leinwand noch einmal aufgreift und feiert.

Familienprogramm am Sonntag

Eingerahmt wird dieses Highlight von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm: Der Freitag startet mit der offiziellen Eröffnung, einem lokalen Filmbeitrag – für das die Ortsgemeinde aktuell Fotos, Videos und Geschichten aus dem Dorfleben sammelt – und einem Double Feature im Stil des 80er-Kultkinos. Am Sonntagvormittag klingt das Wochenende mit einer Kinder-Matinée und einem Ballonkünstler sowie einem Frühschoppen aus. Die Bewirtung übernehmen der MGV Liederkranz und die Hessemer Kiesbolle, die voraussichtlich auch Gastauftritte auf der Bühne absolvieren werden.

Termin

Das Open Air Kino findet statt von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. August, rund um das Heßheimer Bürgerhaus statt. Tickets gibt es ab sofort im Internet unter www.hessheim.de sowie www.hethamabbey.com.

Wer sich am Film über die Ortsgemeinde beteiligen möchte, kann seine Beiträge an hessheim-film@lambsheim-hessheim.de senden oder in der Gemeindebücherei abgeben.