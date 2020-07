Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer will ab Montag, 6. Juli, die lange geplante Sanierung der Heßheimer Durchgangsstraßen in Angriff nehmen. Es soll die Asphaltdeckschicht der Straßen abgefräst und erneuert werden. Die Behörde plant in drei Bauabschnitten unter Vollsperrung: Begonnen wird am Montag in der Gerolsheimer Straße, ab vermutlich 20. Juli wird in der Heuchelheimer Straße gearbeitet und die Haupt- beziehungsweise Frankenthaler Straße ist in den ersten beiden Augustwochen dran. Die Umleitung erfolgt jeweils über die Heßheimer Ortsumgehung (L 453) und wird laut LBM ausgeschildert.