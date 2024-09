Der Ortsbeirat Mörsch steht nicht geschlossen hinter dem großflächigen Solarpark, den die BASF nördlich der Kläranlage auf Frankenthaler Gemarkung plant. In der Sondersitzung am Mittwochabend gab es harsche Kritik an dem Projekt. Die drei Mitglieder der Freien Wählergruppe (FWG) versagten den weiteren planungsrechtlichen Schritten ihre Zustimmung.

Andreas Röß ( FWG)