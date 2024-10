Der Mörscher Bürgergarten ist derzeit sehr ungepflegt und deshalb als Treffpunkt wenig attraktiv. Das hat Ratsmitglied Jörg Stramitzel ( SPD) im Ortsbeirat moniert. Er habe schon viele Beschwerden von Mitbürgern bekommen, die die Anlage sehr schätzen. Der Garten werde gern genutzt zum Verweilen, Veranstaltungen wie das Parkfest oder der Weihnachtsmarkt fänden dort statt und stießen auf großes Interesse, führte Stramitzel aus. Die Grünanlage sei jedoch in einem schlechten Zustand. Die Sandsteinfüße des Pavillons seien mit Schmierereien verunstaltet worden. Sein Eindruck sei, dass die anfängliche Pflege inzwischen vernachlässigt werde. Daher wollte er wissen: Wie oft werden Pflegearbeiten geleistet? Wann wird der Sandstein wieder gereinigt? Die Verwaltung habe erst in der letzten Septemberwoche erfahren, dass die Farbe nicht einfach vom Sandstein entfernt werden könne, so die Antwort auf die Anfrage. Das letzte Mittel sei das Abschleifen des Sandsteins. Das Vorgehen werde noch geprüft. Jährlich werde der Bürgergarten fünf Mal von städtischen Mitarbeitern aufgesucht. Aufgrund der Nässe seien die Grünarbeiten aktuell noch nicht erfolgt, sollen aber im Oktober stattfinden. Überlegt werde, ob ehrenamtliche Gärtner als Unterstützung eingesetzt werden können. Ortsvorsteher Simon Lutz (CDU) warf ein, dass dafür jedoch erst abgeklärt werden müsse, wie die Ehrenamtlichen versichert werden könnten. Adolf-José König (SPD) wies darauf hin, dass zwei Personen in der Vergangenheit im Bürgerpark Pflegearbeiten übernommen hätten, gegen eine geringe Aufwandsentschädigung. Die Verwaltung habe dies aber aus Kostengründen nicht mehr unterstützt. Für ihn unverständlich, denn Profis würden sicher mehr kosten. Er würde es begrüßen, wenn dieses Ehrenamt wieder unterstützt würde.