Ein Herzensprojekt der Flomersheimer hat bisher keine Aufnahme in den Haushaltsplan 2021 der Stadt gefunden. An der Isenachsporthalle soll nach dem Willen des Ortsbeirats eine Boulebahn gebaut werden. Der Stadtvorstand sortierte das Projekt erst einmal aus. Abfinden will man sich damit nicht.

Einstimmig stellte sich der Ortsbeirat Flomersheim bei seiner Sitzung am Dienstag in der TuS-Halle hinter die Forderung von Gerhard Bruder (Grüne), die Finanzmittel für die Boulebahn in der nächsten