Mit ihren konstituierenden Sitzungen und der Verpflichtung der neu gewählten Mandatsträger nehmen die politischen Gremien in Frankenthal in dieser Woche die Arbeit auf. Los geht es am Dienstag, 2. Juli, in den Vororten Flomersheim (17 Uhr, MGV-Sängerheim) und Eppstein (19 Uhr, Vereinsgaststätte DJK). In Flomersheim wird Ortsvorsteherin Heike Haselmaier (CDU), die von Parteikollege Ulrich Fleischmann (54) abgelöst wird, ebenso wie die ausscheidenden Ortsbeiratsmitglieder verabschiedet. In Eppstein hat Ortschef Uwe Klodt (58, SPD) bei der Kommunalwahl am 9. Juni seinen Posten verteidigt. Er wird am Dienstag für seine inzwischen fünfte Amtszeit vereidigt.