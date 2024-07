Mit ihren konstituierenden Sitzungen und der Verpflichtung der neu gewählten Mandatsträger nehmen am Donnerstag, 4. Juli, die Ortsbeiräte in Mörsch (17 Uhr, Mörscher Au) und Studernheim (19 Uhr, katholisches Pfarrheim) die Arbeit auf. Zugleich werden die ausscheidenden Ortsbeiratsmitglieder verabschiedet. In Mörsch löst Simon Lutz (42, CDU) Ortsvorsteher Adolf José König (66, SPD) ab. In Studernheim übernimmt Thomas Batke (38, FWG), der Bürger zum anschließenden Empfang einlädt, als erster Vertreter der Freien Wählergruppe das Amt des bisherigen Ortschefs Karl Ober (73, SPD). Beide Amtsinhaber waren am 9. Juni bei der Kommunalwahl nicht mehr angetreten.