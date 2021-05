Die Gebühren für Bestattungen und Dienstleistungen auf den Frankenthaler Friedhöfen sollen – dazu hat der Stadtrat Ende vergangenen Jahres einen Grundsatzbeschluss gefasst – nach dem sogenannten Kölner Modell neu kalkuliert werden. Die Vorgabe: Die damit erzielten Einnahmen sollen mindestens 85 Prozent der Gesamtkosten decken, so die Vorgabe der Gremien. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb hat nun einen Vorschlag ausgearbeitet, der sogar einen leicht höheren Kostendeckungsgrad vorsieht. Am Mittwoch, 5. Mai, 19.30 Uhr, diskutieren bei einer gemeinsamen Sitzung die Ortsbeiräte Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim im großen Saal des Congress-Forums darüber. Beraten wird das Konzept im Betriebsausschuss am kommenden Montag und das letzte Wort hat dann der Stadtrat am kommenden Mittwoch. Für die Präsenzsitzung der Ortsbeiräte weist die Stadtverwaltung auf die Schnelltestmöglichkeiten am Mittwoch hin: 11 bis 14 Uhr im City-Center und 16 bis 19 Uhr auf dem Festplatz.