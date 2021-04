Am frühen Samstagmorgen hat laut Polizei Frankenthal eine etwa 600 Quadratmeter große Grünfläche zwischen der A61 und dem Ormsheimer Hof gebrannt. Auch mehrere Bäume hätten dabei Feuer gefangen, heißt es in der Pressemitteilung. Den Beamten zufolge gibt es noch keine Informationen zur Ursache des gegen 1.20 Uhr ausgebrochenen Feuers und zur Schadenshöhe. Auch Täterhinweise lägen derzeit noch keine vor. Mögliche Zeugen des Zwischenfalls sollen an die Inspektion Frankenthal wenden. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.