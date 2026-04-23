Schüler des Leistungskurses Kunst der IGS Mutterstadt zeigen ihre Arbeiten im Rathaus Frankenthal. Die Ausstellung läuft bis Freitag, 22. Mai.

Farben, Porträts und persönliche Handschriften von Schülern sind bald im Frankenthaler Rathaus zu sehen: Von Freitag, 24. April, bis Freitag, 22. Mai, stellt dort der Leistungskurs 12 Kunst der Integrierten Gesamtschule Mutterstadt aus. Die Schau im zweiten Obergeschoss kann laut Mitteilung der Stadtverwaltung während der Öffnungszeiten kostenlos besucht werden.

Den Künstler persönlich getroffen

Gezeigt werden Porträts und teils auch Selbstporträts, die in einem Zeitraum von vier Monaten entstanden sind. Ausgangspunkt war laut Stadtverwaltung ein Unterrichtsgang ins Kunsthaus Frankenthal zur Ausstellung „Kunst zur Selbstergründung“ von Fabian Utta. Dort hätten sich die Schüler zeichnerisch mit den Werken auseinandergesetzt und den Künstler auch persönlich getroffen. Die Arbeiten orientieren sich nach Angaben der Stadt an Uttas Schaffen und bewegen sich zwischen Abstraktion und Realismus.

Fabian Utta wurde 1996 in Konstanz geboren, wuchs in Lambsheim auf und arbeitet derzeit in seinem Atelier in Mannheim. 2013 entdeckte er beim Herumexperimentieren mit überschüssiger Wandfarbe seine Liebe zur Kunst. Bereits zwei Jahre später folgten die ersten Ausstellungen.

Die Stadtverwaltung weist außerdem darauf hin, dass sie im Rahmen der Reihe „Kunst im Rathaus“ Kunstschaffenden aus der Region kostenlos Ausstellungsfläche zur Verfügung stellt. Die Vergabe erfolgt laut Mitteilung durch den Bereich Kultur und Sport.