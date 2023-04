Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ein kleines schönes Instrument“, so beschreibt der Frankenthaler Bezirkskantor Eckhart Mayer die Orgel in der Versöhnungskirche. Heute sei die Gemeinde froh, dass die Kirche eine Pfeifenorgel hat und dass sie nicht nur hörbar, sondern auch gut sichtbar ist. Das war zuerst nicht so geplant.

Es war Sonntag, der 17. März 1974, als die Orgel zum ersten Mal vor der Gemeinde erklang. Mit 18 Registern (Klangfarben) ist sie halb so groß wie die Orgel in der Zwölf-Apostel-Kirche.