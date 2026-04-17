Mit dem Tod von Eckhard Geib verliert die Bernd-Jung-Stiftung nicht nur ein Vorstandsmitglied. Die Gemeinde verliert einen engagierten Menschen.

Über den Tod von Eckhard Geib, langjähriges Vorstandsmitglied der Bernd-Jung-Stiftung, hatte die Stiftung kürzlich über die sozialen Medien informiert. Gestorben ist er bereits Ende März im Alter von 60 Jahren. Geib, der 1965 in Rockenhausen geboren wurde und im Donnersbergkreis aufwuchs, lebte seit 1993 in Bobenheim-Roxheim.

Der Gemeinde war er auf unterschiedliche Arten verbunden. Mehr als 30 Jahre lang aktiv war Geib im Tischtennisverein TTV Bobenheim. 1997 wurde er dort Schriftführer, war Mannschaftsführer und übernahm ab 2012 die Rolle des Abteilungsleiters. 2024 trat er aus gesundheitlichen Gründen von diesem Amt zurück. TTV-Vorsitzender Reichling hat ihn als „humorvollen, angenehmen Zeitgenossen“ in Erinnerung. Mehr als 30 Jahre war er Mitglied im Verein. Für die evangelische Kirche Bobenheim-Roxheim war Geib seit 25 Jahren alleiniger Organist. Ein Vertreter der Kirche war bislang für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Stiftung: Vorstandsposten wird nicht nachbesetzt

Geib arbeitete mehr als 30 Jahre im rheinland-pfälzischen Ministerium des Innern und für Sport in Mainz. 2018 wurde Geib gemeinsam mit seinem Sohn Julian Geib in den Vorstand der Bernd-Jung-Stiftung berufen, Eckhard Geib war der Schwiegersohn des Stiftungsgründers Bernd Jung. „Seitdem engagierte er sich mit großer Leidenschaft und Einsatzbereitschaft für die Stiftung“, teilt Harald Stark, Geschäftsführer der Stiftung, mit. Man verliere „einen lieben und besonderen Menschen, der sich mit großem Herz und Überzeugung für unsere gemeinsamen Ziele eingesetzt hat“.

Die Stiftung setzt sich nach eigenen Angaben für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Sport, Bildung und Soziales vorwiegend in der Metropolregion Rhein-Neckar ein. Eckhard Geibs Position im Vorstand soll bis auf Weiteres nicht nachbesetzt werden. Weitere Vorstandsmitglieder sind aktuell Julian Geib und Michael Kaufel. Eckhard Geib hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder.