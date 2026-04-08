Polizisten haben Wohnungen im Saarland und Rheinland-Pfalz durchsucht. Auch in Frankenthal waren Ermittler im Einsatz. Sie haben kiloweise Drogen sichergestellt.

Über die Durchsuchungen im saarländischen Neunkirchen und in Frankenthal an Ostern hat die Landespolizeidirektion Saarland in dieser Woche informiert. Am Karsamstag, 4. April, durchsuchten Ermittler des Dezernats für Organisierte Kriminalität der Landespolizeidirektion des Saarlands drei Wohnungen in Frankenthal und drei weitere in Neunkirchen. Sechs tatverdächtige Personen wurden bei dem Einsatz festgenommen. Laut Polizei handelt es sich um fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 27 und 62 Jahren.

Zu den sichergestellten Beweismitteln zählen unter anderem Amphetamin im „mittleren zweistelligen Kilogrammbereich, mehrere Kilogramm Marihuana und Haschisch“ und eine Cannabisaufzuchtanlage. Gefunden haben die Ermittler auch mehrere Liter Amphetaminöl, das zur Herstellung von Amphetamin im zweistelligen Kilogrammbereich geeignet sei.

Küche mit Laborausstattung, 500-PS-Auto

Passend dazu wurden bei den Durchsuchungen auch eine Amphetaminküche samt Laborausstattung gefunden, die zur Herstellung des Amphetamins gedient haben soll. Zusätzlich haben die Beamten Schuss-, Hieb- und Stichwaffen sowie mehrere Tausend Euro Bargeld sichergestellt.

Beschlagnahmt hat die Polizei auch zwei Autos. Eines davon soll ein 500 PS-starkes Fahrzeug sein, das für den Transport der Drogen genutzt wurden sein soll.

Am Tag nach den Durchsuchungen wurden Untersuchungshaftbefehle gegen alle sechs Tatverdächtigen erlassen. Die Personen sitzen seitdem in Justizvollzugsanstalten. Die Landespolizeidirektion Saarland hat auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt, aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben zu dem Fall zu machen.