Ob es in Frankenthal in diesem Sommer ein Open-Air-Kino gibt, ist noch offen. Wie Lux-Kinobetreiber Christian Kaltenegger auf Nachfrage sagt, gibt es erste Überlegungen, die beliebte Veranstaltung von der Erkenbertruine auf den Festplatz zu verlegen. Oberste Priorität habe für ihn, dass die Besucher genügend Platz haben, um Abstand zu halten, und sich trotzdem wohlfühlen. In der Erkenbertruine könne es mit der Bestuhlung schwierig sein, sagt Kaltenegger. „Auf dem Festplatz wäre das besser machbar.“ Allerdings müsse für ihn der besondere Charakter der weit in der Region beliebten Veranstaltung gewahrt werden. „Sonst lassen wir das Open-Air-Kino diesen Sommer lieber ausfallen.“

Autokino bis Mitte Juli

Seit Anfang Mai betreibt der Lux-Chef gemeinsam mit zwei Partnern das Frankenthaler Autokino auf dem Festplatz Benderstraße. Neben aktuellen Produktionen für alle Altersklassen laufen auf der 100 Quadratmeter großen LED-Leinwand auch Filmklassiker. In den nächsten Wochen sollen unter anderem die Audrey-Hepburn-Romanze „Frühstück bei Tiffany“, der Edgar-Wallace-Thriller „Der Hexer“ und Quentin Tarantinos Kultfilm „Pulp Fiction“ zu sehen sein. Außerdem gibt es bis Mitte Juli auf der Autokinobühne regelmäßig Liveevents. Am 21. Juni wird beispielsweise Comedian Bülent Ceylan in Frankenthal auftreten.