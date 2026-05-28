Auch in diesem Jahr wird wieder ein Open-Air-Kino in der Erkenbertruine stattfinden. Darüber informierte Sebastian Kaltenegger, der mit seinem Vater gemeinsam das Lux-Kino betreibt. Von 23. Juli bis 2. August werden an elf Abenden ausgewählte Filme auf der großen Leinwand unter freiem Himmel gezeigt. Die Veranstaltung soll mit altbewährtem Konzept vonstatten gehen. An jedem Abend werde eine Live-Band vor dem Film für Stimmung sorgen. Kulinarisch wird sich wieder das Team „eXeXevent“ von Katharina Zech aus Bobenheim-Roxheim um die Gäste kümmern. Gestartet wird mit einem Überraschungsfilm, der laut Kaltenegger erst Wochen später offizielle Kinopremiere feiert. Am finalen Programm wird aktuell noch gefeilt, der Vorverkauf für die Tickets beginnt ab 11. Juni. Das Open-Air-Kino in Frankenthal hat eine lange Tradition. Seit dem Jahr 2000 lockt es alljährlich Filmfans weit über die Stadtgrenzen hinaus in die Erkenbertruine.