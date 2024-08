Das Open Air Kino in Frankenthal ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte: Rund 4500 Gäste durfte das Team des Lux-Kinos an elf Abenden in der Erkenbert-Ruine begrüßen. Nur das Wetter hätte an dem ein oder anderen Abend besser sein können.

Mit der französischen Komödie „Liebesbriefe aus Nizza“ ging am Sonntagabend das diesjährige Open-Air-Kino-Festival zu Ende. Kino-Chef Christian Kaltenegger zeigt sich