Freunde des Open-Air-Kinos in der Erkenbertruine werden auch in diesem Sommer nicht auf ihre Kosten kommen. Wie das Lux-Kino und die Stadt in einer gemeinsam Pressemeldung mitteilen, wird die beliebte Veranstaltung nach zweijähriger coronabedingter Pause zum dritten Mal in Folge nicht stattfinden. „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie spüren wir immer noch“, wird Lux-Chef Christian Kaltenegger in der Mitteilung zitiert. Im Normalbetrieb sei das Freiluftkino in diesem Jahr nicht realisierbar. Für die Fans der Reihe gibt es immerhin Hoffnung: „Wir setzen alles daran, unser geliebtes Open-Air-Kino in gewohnter Art und Weise im nächsten Jahr zu organisieren“, sagt Kaltenegger. Die Stadtverwaltung, die während der Veranstaltung einen Teil der Infrastruktur zur Verfügung stellt und Ressourcen teilt, bedauere die Entscheidung des Kinos, berichtet Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). „Das Open-Air-Kino in der Erkenbertruine ist ein wichtiges Element in der Frankenthaler Kulturlandschaft.“ Wegen der Absage habe sich die Verwaltung entschlossen, die im Anschluss geplanten Ruinenkonzerte Anfang August in den Garten des Kunsthauses zu verlegen.

Kinochef Christian Kaltenegger und sein Team betreiben das Freiluftkino seit dem Jahr 2000. Im Anschluss daran wird die Erkenbertruine im Normalfall vier Tage lang musikalisch bespielt, wobei den Anfang traditionell die Lions-Clubs mit einem Benefizkonzert bilden. Dann folgen die städtischen Konzerte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kultureinrichtungen. Alle Veranstaltungen in der Stadt und weitere Informationen zur Reihe „Musik im Garten“ gibt es im Internet unter www. frankenthal.de/events.