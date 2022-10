Bei einem Autohaus in der Heßheimer Straße in Frankenthal wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Fahrzeuge gestohlen, an zwei weiteren wurden laut Polizei diverse Fahrzeugteile ausgebaut. Bei den gestohlenen Autos handelt es sich um einen grauen Opel des Modells „Insignia Grand Sport“, sowie um einen schwarzen Opel des Modells „Insignia Sports Tourer“. Zeugen können sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.