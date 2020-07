Unfallflucht in der Julius-Bettinger-Straße: Ein Opel Astra, der in Höhe der Hausnummer 2f abgestellt war, ist dort von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer an der vorderen linken Stoßstange beschädigt wurde. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zu dem Vorfall muss es im Zeitraum zwischen Sonntag, 6 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, gekommen sein. Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.