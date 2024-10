Die Agentur für Arbeit Ludwigshafen bietet am Dienstag, 5. November, von 9 bis 11 Uhr einen digitalen Vortrag zum Thema „Beruflicher Wiedereinstieg – Wichtige Schritte auf Ihrem Weg“ an. Diese Veranstaltung richtet sich an Personen, die nach einer längeren Unterbrechung wieder in den Beruf einsteigen möchten und Fragen zum Wiedereinstiegsprozess haben. Die Teilnehmer erhalten dabei laut der Agentur für Arbeit Informationen zur persönlichen Orientierung, zu Informationsquellen und zu Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung. Zudem soll es Einblicke in die aktuellen Trends und Chancen auf dem Arbeitsmarkt geben.

Die Teilnahme ist kostenfrei und erfordert ein internetfähiges Gerät. Interessierte müssen sich per E-Mail an Ludwigshafen.bca@arbeitsagentur.de anmelden.