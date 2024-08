Zu dem Online-Vortrag „Männer in der Väterrolle: Zwischen Familienfokus und Karrierek(n)ick“ lädt die Bundesagentur für Arbeit Ludwigshafen, das Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen und mehrere Gleichstellungsstellen der Region ein. Referent Martin Noack, systemischer Berater, gibt am Donnerstag, 19. September, 19.30 bis 21 Uhr, Einblick in die moderne Vaterrolle. Es werden Hürden aufgezeigt, denen Väter bei der Vereinbarkeit von Familie und Karriere begegnen. Denn die Rollen von Männern und Vätern hätten sich im Vergleich zu vorherigen Generationen enorm verändert, heißt es in einer Presseinformation. Familien- und väterfreundliche Abläufe im Berufsleben würden wichtiger, stünden aber traditionellen Erwartungen gegenüber. Das 90-minütige Seminar biete die Chance für eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vaterrolle und den gesellschaftlichen Erwartungen. Anmeldung: E-Mail an ludwigshafen.bca@arbeitsagentur.de. Das Seminar ist kostenfrei.