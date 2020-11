Um Leonardo Da Vincis berühmtes Wandgemälde „Das Abendmahl“ geht es in einem Vortrag, den die Frankenthaler Künstlerin Friedlinde Hüther am Montag, 30. November, um 15 Uhr an der Mannheimer Abendakademie hält.

Corona-bedingt findet die Veranstaltung ohne Publikum statt, Hüthers Vortrag wird aber live im Internet gestreamt. „Das hat den großen Vorteil, dass man den Vortrag von überall her mitverfolgen kann und die Veranstaltung nicht einfach ausfallen muss“, sagt Hüther, die nach eigenen Angaben eine umfangreiche Präsentation zeigt.

Die Frankenthalerin hat sich bereits künstlerisch mit dem 1497 fertiggestellten Wandgemälde, das im Original in der Dominikanerkirche Santa Maria delle Grazie in Mailand zu sehen ist, auseinandergesetzt. Zu ihrer Ausstellung „Kunst im Zelt“ 2019 fertigte sie Tonbüsten, um das „Abendmahl dreidimensional nachzustellen.

Wer den Vortrag verfolgen möchte, kann sich gegen eine Gebühr von sieben Euro bis Montag, 30. November, 12 Uhr, hier anmelden. Die Teilnehmer bekommen per E-Mail einen Link zugeschickt, unter dem Hüthers Präsentation ab 15 Uhr zu sehen ist. Der Vortrag kann auch zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden.