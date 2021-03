Um Glück geht es bei einem neuen Theaterprojekt für Senioren. Pädagogin Melanie Gaug lädt Menschen ab 60 Jahren ein, gemeinsam Ideen zu entwickeln für Spielszenen. Die Treffen sind derzeit online.

Spielkenntnisse oder umfangreiches Wissen zum digitalen Mitmachen sind nicht erforderlich, sagt die Initiatorin Melanie Gaug. Wichtig seien die Freude am gemeinsamen Arbeiten und Kreativität. „Jeder kann sich einbringen mit seinen Stärken und Ideen“, betont sie. Unter ihrer Anleitung können eigene Texte entstehen, Biografisches eingebracht werden und Improvisationstheater geübt werden. Mit Fotos und Videos der Teilnehmer, die sie einfach mit dem Smartphone machen können, soll ein Seniorentheaterprojekt entstehen.

Theaterpädagogin Gaug, die in ihrer Ausbildung bereits mit Senioren gearbeitet hat, ist seit September 2020 künstlerische Leiterin beim WWP-Theater (Work with people) in Haßloch. Eigentlich wollte sie dort eine Theatergruppe für Senioren gründen, doch dann machte Corona ihr einen Strich durch die Rechnung. So entstand die Idee zum Online-Projekt unter dem Titel „Glücksmomente – Eine digitale Spurensuche nach dem kleinen und großen Glück“.

Aufführung im Herbst

Was ist Glück für mich, welche besonderen Momente verbinde ich damit, und woran würde ich gern Zuschauer teilnehmen lassen? Darum soll es bei den Treffen gehen. Selbst schreiben, Interviews machen oder zum Darsteller werden, vieles sei möglich. Die Online-Termine sind jeweils donnerstags von 10 bis 12 Uhr und sobald Treffen wieder möglich sind zur gleichen Zeit in Haßloch.

Eine Aufführung sei für den Herbst geplant, eventuell im Freien, in Höfen oder auf Plätzen, oder in Räumen in Haßloch. Dazu könne das bis dahin entstandene Videomaterial mit Live-Spiel kombiniert werden.

Kontakt