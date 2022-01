In Frankenthal gibt es bislang noch keine bestätigte Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus, untersucht werden aber aktuell zwei Verdachtsfälle. Das geht aus Informationen des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz hervor. Die Gesundheitsbehörden melden am Montag allerdings, dass in der Stadt drei weitere Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. Seit Anfang Dezember ist die Anzahl der Todesopfer demnach um 15 auf nun insgesamt 73 gestiegen. Die auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Montag laut Landesamt bei 190,8 und damit wieder über den Werten vor dem Jahreswechsel. Seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 haben sich in Frankenthal 4539 Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt. Aktuell gibt es in der Stadt 483 akute Infektionsfälle; innerhalb der zurückliegenden Woche waren 93 neu dazugekommen.