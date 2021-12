Die Stadtwerke reagieren auf die von Experten erwartete schnelle Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus: Ab Donnerstag, 23. Dezember, ist das Kundenzentrum in der Wormser Straße wieder für den Besucherverkehr geschlossen. Das Unternehmen gehöre bei der Energie- und Wasserversorgung zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Insofern sei die Entscheidung gefallen, „um den Betrieb und die Versorgung sicherzustellen und zu verhindern, dass sich Mitarbeiter auf der Arbeit anstecken“. Dadurch entfalle allerdings lediglich die persönliche Beratung. Kunden könnten ihre Anliegen weiterhin telefonisch unter der Nummer 06233 602-100, per E-Mail an kundenberatung@stw-frankenthal.de oder über das Online-Kundenportal abwickeln. Eine Folge der Schließung: Der Kassenautomat für Bareinzahlungen im Foyer des Kundenzentrums stehe nicht zur Verfügung. Offene Teilbeträge müssten deshalb überwiesen werden. Zum Ablesen von Verbrauchszählern gehen Stadtwerke-Mitarbeiter nur in Gebäude, wo kein direkter Kundenkontakt notwendig ist. Andernorts würden Karten mit der Bitte verteilt, die Zählerstände selbst abzulesen und an die Stadtwerke zu übermitteln.