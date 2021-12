Die hochansteckende Omikronvariante des Coronavirus könnte nach Angaben des Landesuntersuchungsamts im Rhein-Pfalz-Kreis angekommen sein. Laut der Behörde gibt es vier Verdachtsfälle, die sich aus Ergebnissen von PCR-Tests ergeben haben. Die Analyse aus einer Genomsequenzierung steht allerdings noch aus. Laut Untersuchungsamt sind bisher noch keine Omikron-Fälle in Frankenthal aufgetreten. „Da sich die Variante aber ausbreitet, wird es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis auch wir erste Fälle haben“, sagte eine Sprecherin des Kreisgesundheitsamts. Unterdessen melden die Behörden weitere Todesopfer: An und mit Covid-19 gestorben ist in Frankenthal eine Person, im Rhein-Pfalz-Kreis und im Kreis Bad Dürkheim sind es jeweils zwei Menschen. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Dienstag für Frankenthal eine Inzidenz von 276,9 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner) – erstmals seit gut drei Wochen ein Wert unter 300. Registriert wurden im Stadtgebiet 18 neue Fälle.