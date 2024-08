Bei den olympischen Einzelwettbewerben im Bogenschießen ist die Ukrainerin Veronika Marchenko am Donnerstag in Paris in der Runde der letzten 32 ausgeschieden. Sie unterlag der Mexikanerin Alejandra Valencia 4:6. Zuvor hatte die 31-jährige Soldatin aus Lwiw die Taiwanesin Ll Tsai-Chi mit 6:4 bezwungen. Marchenkos Mutter Yevghenia lebt, wie berichtet, seit dem Überfall Russlands auf ihr Land bei einer deutsch-ukrainischen Familie in Frankenthal.