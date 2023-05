Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag startet der Flieger in Richtung Fernost. Dann beginnt für die Frankenthaler Hockey-Nationalspielerin Sonja Zimmermann das Abenteuer Olympische Spiele. Mit den „Danas“ geht sie in Tokio auf Medaillenjagd. Doch vorher waren erst noch Bescherung und ein Lehrgang angesetzt.

Hinter Sonja Zimmermann liegen intensive Tage. Der Europameisterschaft (0:2 im Finale gegen die Niederlande) folgte ein kleiner Urlaub. Dann stand auch schon die Einkleidung des Teams an. Danach ging