Fans alten Blechs kommen am Samstag, 15. April, im Autohaus Henzel (Wormser Straße 77) auf ihre Kosten. Um 10 Uhr beginnt die Oldtimerausstellung mit Stammtisch zum Fachsimpeln und Fahrzeugprämierungen in drei Kategorien. Zudem wird ein Preis für das schönste zeitgenössische Outfit vergeben. Laut Mitteilung gibt es Vorträge von KFZ-Sachverständigen, Technikvorführungen, eine „Fotobox“ für historische Spaß-Schnappschüsse und eine private Fahrzeugbörse für Old- und Youngtimer. Der Eintritt ist frei. Der Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf kommt den Flutopfern im Ahrtal zugute.