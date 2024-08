Die Oldie-Freunde Pfalz laden für Sonntag, 25. August, zur achten Frankenthal Classics ein. Bei dem Treffen auf dem Parkplatz von Dehner und Kaufland werden rund 250 Old- und Youngtimer erwartet. Für deren Besitzer und Besucher bietet sich dann wieder die Gelegenheit, um sich über alte Technik auszutauschen.

Wie es sich für einen echten Oldie-Freund gehört, liegt Stefan Beck gerade unter einem alten Auto, als die RHEINPFALZ anruft. Es dauert also ein bisschen, bis der Mitorganisator der Frankenthal Classics ans Mobiltelefon geht. Dann nimmt er sich aber gleich Zeit für das Gespräch, eine kleine Operationspause könne nicht schaden, meint er. Der Patient befinde sich schließlich nicht in Lebensgefahr. „Kein großer Eingriff, es ist nur die Benzinpumpe, die Schwierigkeiten macht“, sagt Beck und lacht.

Zwangloses Treffen

Bei dem Patienten handelt es sich um einen Lancia A112 Junior aus dem Jahr 1983. Obwohl der italienische Kleinwagen bereits 41 Jahre auf dem Buckel hat, ist Beck erst der zweite Besitzer. „Ich habe ihn vor 15 Jahren einer alten Dame abgekauft. Ein ähnliches Modell war mein allererstes Fahrzeug“, erzählt der technikbegeisterte Rentner. „Als ich den Lancia in den Kleinanzeigen der RHEINPFALZ entdeckt habe, war es sofort um mich geschehen.“

Wenn Operation und Genesung nach Plan verlaufen, wird der knallrote Lancia, der im unrestaurierten Originalzustand ist, am Sonntag bei dem Treffen zu sehen sein. So wie die Fahrzeuge von Becks Mitstreitern in der Interessengemeinschaft Oldie-Freunde Pfalz, darunter ein Bentley Roadster aus den 1930er-Jahren, ein Karmann Ghia aus den 60ern oder ein Mini Minor aus italienischer Produktion der Firma Innocenti. Hinzu kommen wieder Gäste, die spontan mit ihren klassischen Autos vorbeischauen. Erwartet werden um die 250 Fahrzeuge, darunter auch Motorräder und Traktoren.

„Bei uns muss man sich nicht vorab anmelden, vor Ort ist nur eine kurze Registrierung nötig“, erklärt Beck. „Es sind vor allem die Besitzer alter Brot-und-Butter-Autos, die zu unseren Treffen kommen“, sagt Beck. Ein paar Exoten seien aber auch immer wieder darunter. So habe sich etwa ein Matra-Club angekündigt, der mit acht Wagen anreisen wolle. „Wir veranstalten ein zwangloses Treffen, bei dem die Geselligkeit und Benzingespräche im Mittelpunkt stehen. Fahrzeuge oder Ersatzteile werden bei uns nicht verkauft.“

Drei Prämierungen

Prüfungen müssen die Teilnehmer mit ihren Autos nicht absolvieren. Dafür gibt es einige Prämierungen: für das älteste ausgestellte Fahrzeug, das Team mit der weitesten Anreise und das schönste zeitgenössische Outfit. „Viele Teilnehmer kleiden sich passend zur Ära, aus der ihr Auto stammt“, berichtet Beck.

Auch eine Spendenaktion werden die Oldie-Freunde wieder starten. Beim letzten Treffen vor einem Jahr kamen laut Beck 1200 Euro für krebskranke Kinder zusammen. Diesmal soll das Geld, das gesammelt wird, an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Rheinland-Pfalz gehen, der todkranke Menschen ein letztes Mal zu einem persönlichen Sehnsuchtsort bringt. Wenn alles klappt, wird der Wünschewagen am Sonntag auf dem Parkplatz vor Dehner und Kaufland zu sehen sein. Ehrenamtliche des ASB werden ihn dann vorstellen.

Austausch am Stammtisch

Für Getränke und Speisen sei dank der örtlichen Gastronomie gesorgt, sagt Beck, der wieder auf viele Besucher hofft. Und wer es nicht zu dem Treffen schaffe, sich aber trotzdem für alte Fahrzeuge interessiere, sei bei den Stammtischen der Oldie-Freunde Pfalz willkommen. Die finden an jedem ersten und dritten Dienstag um 19 Uhr in der Gaststätte der DJK Eppstein (Ludwig-Wolker-Straße 8) statt.

Dann geht es für Stefan Beck zurück in den „OP“. Die Benzinpumpe muss noch raus, damit der kleine Lancia rechtzeitig fit wird.

Termin

Achte Frankenthal Classics der Oldie-Freunde Pfalz: Treffen für Old- und Youngtimer am Sonntag, 25. August, ab 10 Uhr auf dem Parkplatz von Dehner und Kaufland in der Wormser Straße. Weitere Infos zu den Oldie-Freunden Pfalz gibt es im Netz unter www.oldie-freunde-pfalz.de.