Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jazz mit französischem Flair brachte Olaf Schönborns neue Formation „Triologie“ ins Gemeindezentrum Pilgerpfad. Eingeladen hatte der Kukuk-Kulturverein. Die Jazz-Chansons, gesungen von einem „echten“ Franzosen, kamen sehr gut an.

Der besondere Swing war es, der das Publikum so schön mitnahm und in die Musik zog. Saxofonist Olaf Schönborn hatte an seiner Seite den Bassisten Michael Herzer und den Gitarristen