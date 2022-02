Eine 30 Jahre alte Frau, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer ihres Autos saß, hat die Polizei Frankenthal am Donnerstag erwischt. Die Fahrerin räumte der Streife gegenüber den Konsum von medizinischem Cannabis ein. Der Wirkstoff war aber, wie sich herausstellte, einer anderen Person verschrieben worden, sie habe aber auch davon genommen. Menschen, bei denen Cannabis etwa zur Schmerztherapie eingesetzt wird, dürfen unter bestimmten Voraussetzungen am Straßenverkehr teilnehmen. Die 30-Jährige allerdings muss 500 Euro Strafe zahlen und hat vorerst Fahrverbot.